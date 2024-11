Estado de SP prende 34 agressores de mulheres com uso de tornozeleiras eletrônicas Estado de SP prende 34 agressores de mulheres com uso de tornozeleiras eletrônicas Revista Oeste|Do R7 29/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h10 ) twitter

Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite

Desde o início do programa de monitoramento por tornozeleira eletrônica do governo de SP, em setembro do ano passado, 34 agressores de mulheres foram presos. A Agência SP, do Estado de São Paulo, divulgou os dados na última terça-feira, 26.

