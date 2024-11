Estudante com gigantomastia faz cirurgia e retira 10 kg de mama Estudante com gigantomastia faz cirurgia e retira 10 kg de mama Revista Oeste|Do R7 11/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h10 ) twitter

Estudante com gigantomastia

A estudante de pedagogia Thaynara Marcondes, de 21 anos, se submeteu a uma cirurgia no final de outubro para a retirada de 10 kg de mama. Médicos a diagnosticaram com gigantomastia, que causa o crescimento exagerado do tecido mamário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e saiba mais sobre a história inspiradora de Thaynara!

