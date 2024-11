Ex-mulher de suicida de Brasília é levada para ala de queimados Ex-mulher de suicida de Brasília é levada para ala de queimados Revista Oeste|Do R7 18/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h29 ) twitter

Incêndio em casa de suicida de Brasília

Daiane Dias, de 41 anos, foi internada na ala de queimados do Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, Santa Catarina. A ex-mulher do suicida de Brasília está em estado crítico depois de sofrer queimaduras graves no domingo 17.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este trágico incidente.

