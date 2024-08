Exame do SUS Revoluciona Detecção Precoce de Câncer Um exame ginecológico de rotina fez a costureira Eliara Campo da Silva das Chagas descobrir um câncer no colo do útero. Ela contraiu...

Um exame ginecológico de rotina fez a costureira Eliara Campo da Silva das Chagas descobrir um câncer no colo do útero. Ela contraiu o vírus do carcinoma em uma relação sexual sem preservativo em 2022. O diagnóstico precoce e o tratamento eficaz fizeram com que ela conseguisse levar uma vida comum. As informações são do jornal Extra.

