EXCLUSIVO: Vítima de antissemitismo na Bahia encontra conforto na solidariedade Em entrevista exclusiva concedida à Revista Oeste, Herta Breslauer... Em entrevista exclusiva concedida à Revista Oeste, Herta Breslauer, vítima de antissemitismo na Bahia, quebrou o silêncio e compartilhou seus sentimentos em relação ao triste episódio que sofreu. Após ter sido ofendida e ter sua loja destruída em Arraial d'Ajuda, a empresária revela como a solidariedade tem sido fundamental para acalmar seu coração. Descubra mais detalhes sobre a história de Herta Breslauer e sua postura diante do antissemitismo na matéria completa disponível no site da Revista Oeste. Consulte no nosso parceiro e conheça a coragem dessa mulher em enfrentar as adversidades e buscar a união em meio ao ódio.