Favela de São Paulo abriga um dos melhores centros profissionalizantes do mundo

Centro Educacional Assistencial Profissionalizante (Ceap)

Uma favela situada no bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo, abriga um estrutura de pouco mais de 23 mil metros quadrados. Trata-se do Centro Educacional Assistencial Profissionalizante (Ceap), uma organização não governamental considerada uma das cem melhores ONGs do mundo em 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre essa incrível iniciativa!

