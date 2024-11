Fim de semana vai ser de tempestades e chuvas intensas no Brasil Fim de semana vai ser de tempestades e chuvas intensas no Brasil Revista Oeste|Do R7 29/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 29/11/2024 - 06h28 ) twitter

Previsão de chuva no domingo

O próximo fim de semana no Brasil será marcado por tempestades e chuvas intensas. As precipitações atingem principalmente as Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país por causa da formação de um ciclone. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta quinta-feira, 28.

