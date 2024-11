Forças Armadas contratam 12 mil militares da reserva por R$ 800 milhões Forças Armadas contratam 12 mil militares da reserva por R$ 800 milhões Revista Oeste|Do R7 22/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Forças Armadas contratam militares da reserva

As Forças Armadas contrataram 12.681 militares da reserva para atuarem em funções administrativas e de assessoramento, com aumento salarial de 30% e gasto anual próximo de R$ 800 milhões. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Leilão da Receita Federal oferece iPhones 14 a partir de R$ 800 e lote com relógios avaliados em R$ 2 mi

Inmet emite alerta para chuva intensa em 7 Estados; veja a previsão

Governo renova licença da usina nuclear Angra 1 por mais 20 anos