Forte temporal deixa milhares sem energia em São Paulo

A concessionária Enel SP atualizou no início da tarde deste domingo, 13, para 760 mil o número de clientes sem o fornecimento de energia elétrica na Capital Paulista e na Região Metropolitana. O desabastecimento acontece desde o forte temporal da última sexta-feira,11, com ventos superiores a 100 km/h. Em meio aos esforços da companhia, outros 1,3 milhão de consumidores já tiveram o serviço normalizado. A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos, depois de uma tempestade na noite desta sexta-feira, 11. Alguns bairros do município já registram alagamentos e queda de energia elétrica. A prefeitura emitiu alerta para todas as subprefeituras. Um forro voou e… pic.twitter.com/1rWjaTGs7j Revista Oeste (@revistaoeste) October 12, 2024 A empresa informou que deslocou técnicos do Rio de Janeiro e do Ceará para ajudar no trabalho de retomada dos serviços em sua área de concessão. Segundo a concessionária, na Capital Paulista, quase 500 mil casas continuam sem energia. Os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Falta de energia comprometeu funcionamento das torres de distribuição de sinal na Grande São Paulo | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Temporais afetam telefonia celular Na Região Metropolitana de São Paulo, os municípios mais impactados são: Cotia, com 62 mil clientes sem energia; São Bernardo do Campo, com 47 mil; e Taboão da Serra, 44 mil. Os temporais que atingiram a região deixaram uma parcela da população sem acesso aos sinais de telefonia e internet ao longo do sábado 12. Falta de energia derruba internet Depois de 24 horas em relação às chuvas e ventos, ainda havia clientes das operadoras sem sinal da rede móvel. No Twitter/X, usuários reclamavam da falta de acesso à internet. A Conexis Brasil Digital, que representa operadoras como Vivo, Claro e TIM, informou que algumas regiões podem estar com instabilidade devido às fortes chuvas. + Leia mais notícias de Brasil na Oeste Segundo a associação, há equipes atuando para restabelecer o serviço no menor tempo possível. A entidade, contudo, não soube estimar o prazo para a volta à normalidade. Conforme a Conexis, isso depende do fornecimento de energia para torres de celular. A Enel informou na noite de sábado que a energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo voltou em cerca de 750 mil endereços. O post Enel: 760 mil clientes seguem sem energia; 1,3 milhão tiveram serviço restabelecido apareceu primeiro em Revista Oeste.