Frente fria chega nesta quinta-feira ao Sudeste; confira a previsão do tempo

Mapa de nebulosidade na quinta-feira

Uma frente fria, que provocou alterações no clima do Sul do Brasil, avança para a costa da Região Sudeste nesta quinta-feira, 21. O site Meteored informou que esse fenômeno trará chuvas intensas e volumosas, com impacto mais significativo em São Paulo e em Minas Gerais.

