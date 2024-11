Frente fria e chuva marcam a 2ª semana de novembro Frente fria e chuva marcam a 2ª semana de novembro Revista Oeste|Do R7 11/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 11/11/2024 - 06h28 ) twitter

Frente fria e chuva

A segunda semana de novembro começa com previsão de chuva e de ventos intensos, em virtude do avanço de uma frente fria. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

