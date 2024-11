Frente fria e ciclone provocam chuvas intensas no Norte e no Nordeste do Brasil Frente fria e ciclone provocam chuvas intensas no Norte e no Nordeste do Brasil Revista Oeste|Do R7 09/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 09/11/2024 - 06h28 ) twitter

Previsão de chuva no Nordeste

Uma frente fria, combinada com um ciclone no Atlântico tropical, deve provocar chuvas intensas no Norte e no Nordeste do Brasil, a partir deste domingo, 10. Esse fenômeno, aliado ao fluxo de umidade existente, resultará em tempestades severas, o que afeta principalmente o centro-norte do país.

