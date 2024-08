Frente Fria Promete Mudanças Climáticas no Centro-Sul do Brasil Uma frente fria avança pelo Centro-Sul do Brasil na noite desta quarta-feira, 7, com previsão de mudança no tempo em vários Estados... Revista Oeste|Do R7 07/08/2024 - 17h57 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h57 ) ‌



Uma frente fria avança pelo Centro-Sul do Brasil na noite desta quarta-feira, 7, com previsão de mudança no tempo em vários Estados nesta quinta-feira, 8, segundo a empresa Climatempo. Algumas cidades do Rio Grande do Sul, próximas à fronteira com o Uruguai, podem registrar chuva congelada.

