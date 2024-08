Frente Fria Promete Mudanças Drásticas no Clima Brasileiro O avanço de uma intensa frente fria do Sul para o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil promete alterar significativamente o clima neste...

O avanço de uma intensa frente fria do Sul para o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil promete alterar significativamente o clima neste fim de semana. Mesmo com a predominância do ar seco e quente no país nesta sexta-feira, 23, as condições climáticas estão prestes a mudar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.