Frente fria traz instabilidades ao Brasil; confira a previsão do tempo Frente fria traz instabilidades ao Brasil; confira a previsão do tempo Revista Oeste|Do R7 08/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mapa de calor no fim de semana

Uma frente fria associada a uma baixa pressão atmosférica próxima ao Rio Grande do Sul traz instabilidade e muitas nuvens nesta sexta-feira, 8. Para o fim de semana, o clima deve ser estável e com temperaturas mais agradáveis, influenciadas por uma área de alta pressão. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta quinta-feira, 7.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Alerta laranja de chuvas intensas se espalha pelo DF e por 12 Estados

Frente fria e ciclone chegam ao Brasil; saiba como isso afeta o clima

OAB suspende licença de advogada investigada por venda de sentenças do STJ