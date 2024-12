Frente fria vai trazer chuvas intensas e riscos de alagamentos em São Paulo no fim de semana Uma nova frente fria se aproxima de São Paulo, o que muda as condições climáticas no fim de semana, especialmente no domingo 8. A... Revista Oeste|Do R7 06/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil, São Paulo, SP. 19/03/2015. Priscila Cabral, com o filho João de 6 anos, e a mãe, Cecilia, tentam sair do carro Fiat Dublo, ilhado em alagamento na rua Jules Rimet, atras do Estádio do Morumbi após tarde de chuva forte em São Paulo. - Crédito:EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Código imagem:180979

Uma nova frente fria se aproxima de São Paulo, o que muda as condições climáticas no fim de semana, especialmente no domingo 8. A previsão é de instabilidade e chuvas intensas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, esta sexta-feira, 6, será marcada por sol entre nuvens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as chuvas e os riscos de alagamentos!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Diretor da Anvisa diz que agência pode ‘colapsar’ em 2025

Jeniffer Castro, que se recusou a ceder lugar em avião, irá processar mulher por exposição

Bombeiros encontram corpo de homem levado por enxurrada em São Paulo