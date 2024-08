Frio e Geada: O Que Esperar para o Centro-Sul do Brasil Neste Domingo Neste domingo, 25, a previsão do tempo é de frio em grande parte do Centro-Sul do Brasil. A chegada de uma massa de ar polar vai... Revista Oeste|Do R7 25/08/2024 - 06h10 (Atualizado em 25/08/2024 - 06h10 ) ‌



Neve em Urupema, cidade de Santa Catarina

Neste domingo, 25, a previsão do tempo é de frio em grande parte do Centro-Sul do Brasil. A chegada de uma massa de ar polar vai afastar as nuvens no Sul, resultando em geada ampla nos três Estados da região.

