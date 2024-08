Frio e Geada: Um Dia dos Pais Gelado em São Paulo Frio vai se fazer presente na cidade de São Paulo até quarta-feira 14 | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O Dia dos Pais deste... Revista Oeste|Do R7 11/08/2024 - 06h15 (Atualizado em 11/08/2024 - 06h15 ) ‌



ciclone - frente fria - ventania no estado de são paulo - mortes - frio sp

O Dia dos Pais deste ano vai ser com baixas temperaturas na capital paulista. A cidade de São Paulo vai ter mínima de 6ºC e máxima de 21ºC no decorrer deste domingo, 11, indica a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

