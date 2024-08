Frio Intenso: Uma Nova Onda de Frio Atinge o Brasil Uma nova onda de frio chegará aos Estados do Sul do Brasil nos próximos dias, com queda significativa nas temperaturas também no...

Uma nova onda de frio chegará aos Estados do Sul do Brasil nos próximos dias, com queda significativa nas temperaturas também no Centro-Oeste e no Sudeste. Espera-se a formação de geada e a possibilidade de neve nas áreas mais altas da Região Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.