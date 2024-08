Fumódromo Macabro: A Nova Atração do Parque Beto Carrero O Parque Beto Carrero World, que fica no litoral norte de Santa Catarina, inaugurou uma nova área de fumantes, chamada de fumódromo... Revista Oeste|Do R7 23/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 21h21 ) ‌



O Parque Beto Carrero World, que fica no litoral norte de Santa Catarina, inaugurou uma nova área de fumantes, chamada de fumódromo, com temática de cemitério. O espaço conta com caixões, cruzes e lápides, para imitar um ambiente que o próprio estabelecimento chama de “macabro”.

• Parque Beto Carrero inaugura área de fumante com temática de cemitério; fotos

