Geadas e Queda de Temperaturas: O Impacto da Frente Fria no Brasil Uma forte massa de ar polar avança pelo Brasil e traz uma frente fria que influenciará as condições climáticas, especialmente no... Revista Oeste|Do R7 07/08/2024 - 06h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 06h16 ) ‌



Neve em São Joaquim, em Santa Catarina no ano de 2013

Uma forte massa de ar polar avança pelo Brasil e traz uma frente fria que influenciará as condições climáticas, especialmente no Centro-Oeste e no Norte do país. O fenômeno, conhecido localmente como friagem, causa uma queda acentuada nas temperaturas em regiões normalmente quentes e úmidas.

