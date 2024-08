Gelo nas Asas: O Que Levou ao Acidente do ATR 72 em Vinhedo? Um vídeo gravado pelo empresário Rubens Souza, de 33 anos, mostra gelo acumulado na asa esquerda do ATR 72 antes da queda em Vinhedo...

Um vídeo gravado pelo empresário Rubens Souza, de 33 anos, mostra gelo acumulado na asa esquerda do ATR 72 antes da queda em Vinhedo (SP) nesta sexta-feira, 9. Ele estava no voo que fazia a rota de Guarulhos (SP) para Cascavel (PR), última viagem completa do avião antes do acidente. A imagem foi capturada às 11h02.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.