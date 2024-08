Golpes em Nome de Tragédia: Famílias de Vinhedo Alertam Parentes das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP) têm alertado sobre falsas vaquinhas virtuais e outros possíveis golpes nas... Revista Oeste|Do R7 11/08/2024 - 23h35 (Atualizado em 11/08/2024 - 23h35 ) ‌



Destroços do avião que caiu em Vinhedo, cidade do interior paulista

Parentes das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP) têm alertado sobre falsas vaquinhas virtuais e outros possíveis golpes nas redes sociais. Na manhã deste domingo, 11, menos de dois dias depois da tragédia com o avião da Voepass (antiga Passaredo), uma busca pelo Instagram revela pelo menos quatro perfis sob o nome de Laiana Vasatta, advogada paranaense que estava no avião e atuava em defesa dos direitos de clientes de companhias aéreas. A queda do avião deixou 62 mortos e nenhum sobrevivente.

