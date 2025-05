Guarujá, no litoral de SP, vai ter aeroporto com voos comerciais a partir de 2026 Guarujá, no litoral paulista, deve começar a operar voos comerciais em 2026. A cidade turística, que sofre com o acesso rodoviário... Revista Oeste|Do R7 01/05/2025 - 18h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 18h40 ) twitter

Aeroporto de Guarujá Revista Oeste - Brasil

Guarujá, no litoral paulista, deve começar a operar voos comerciais em 2026. A cidade turística, que sofre com o acesso rodoviário congestionado, recebeu a primeira fase do Aeroporto Civil Metropolitano, com investimento federal de R$ 26,8 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades sobre o novo aeroporto!

