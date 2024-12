Havan foi a marca mais engajada nas redes durante a Black Friday A Havan foi a varejista com maior engajamento nas redes sociais durante a Black Friday de 2024. A marca teve 497 mil interações entre... Revista Oeste|Do R7 06/12/2024 - 12h11 (Atualizado em 06/12/2024 - 12h11 ) twitter

Luciano Hang

A Havan foi a varejista com maior engajamento nas redes sociais durante a Black Friday de 2024. A marca teve 497 mil interações entre 28 de novembro e 1º de dezembro, somadas as publicações no Facebook, Instagram e Twitter/X. Os dados são da companhia de análise de internet Comscore.

