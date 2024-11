Helicóptero de rapper em favela do Rio: um risco para as crianças No último sábado, 12, um evento em uma favela do Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, quase terminou em tragédia, quando o rapper... Revista Oeste|Do R7 15/10/2024 - 09h09 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último sábado, 12, um evento em uma favela do Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, quase terminou em tragédia, quando o rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, pousou de helicóptero em comemoração ao Dia das Crianças. Ele estava a bordo de um helicóptero Airbus H125 Esquilo, mas o local não estava devidamente isolado. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste Pai do trapper, Marcinho VP cumpre pena de mais de 50 anos por duplo homicídio e tráfico de drogas no Complexo do Alemão, como parte da organização criminosa Comando Vermelho. Feliz dia das crianças pra todas crianças ❤️ pic.twitter.com/WnIqGZuTgn 🅞🅡🅤🅐🅜 22 🃏 (@mauro_davi6) October 12, 2024 Enquanto isso, seu filho Oruam se destaca na cena do trap nacional. Ele já cantou em alguns festivais de renome no Brasil, como Lollapalooza São Paulo e Rock in Rio. Nos palcos, o músico pediu a liberdade do pai. Perigo durante pouso de helicóptero de Oruam Durante show no Lollapalooza, rapper Oruam pediu 'liberdade' ao pai, Marcinho VP | Foto: Reprodução/Instagram/@oruam__ O helicóptero, com registro PR-RCT, da Helio Táxi Aéreo, pousou sem a devida proteção da área e fez com que brinquedos infláveis fossem ao ar. O maior perigo, no entanto, se deu em razão da aproximação do público, em especial crianças, que se empolgaram com a presença de Oruam e se aproximaram da aeronave com os rotores ainda em movimento. O rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, do Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Instagram A situação ficou ainda mais grave quando seguranças não conseguiram conter a multidão. Logo depois do desembarque do músico e que as pessoas se distanciaram minimamente da aeronave, o piloto decolou rapidamente. A proximidade dos rotores, principalmente o rotor de cauda, com o solo representa risco de acidentes graves, como lesões fatais. Leia mais: "A máquina de incomodar: o equívoco das operadoras telefônicas", artigo de Roberto Motta publicado na Edição 238 da Revista Oeste O post Vídeo: pouso de helicóptero de rapper em favela do Rio gera risco de tragédia a crianças apareceu primeiro em Revista Oeste.