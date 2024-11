Igrejas, transporte público, bitcoin: 7 sinais de que PCC saiu do controle no Brasil Igrejas, transporte público, bitcoin: 7 sinais de que PCC saiu do controle no Brasil Revista Oeste|Do R7 13/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h50 ) twitter

Igrejas, transporte público, bitcoin: 7 sinais de que PCC saiu do controle no Brasil

O assassinato do delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) na última sexta-feira, 8, no Aeroporto de Guarulhos, reflete a espiral do avanço do crime organizado, que pulveriza as áreas de atuação para lavar dinheiro e lucrar com o tráfico de drogas. A reportagem é do jornal O Estado de S.Paulo.

