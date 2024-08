Incêndios Criminosos no Interior de SP: Produtores em Alerta Produtores rurais do interior de São Paulo suspeitam que os incêndios dos últimos dias tenham sido provocados de forma criminosa.... Revista Oeste|Do R7 26/08/2024 - 08h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 08h51 ) ‌



Incêndios São Paulo chuva escura

Produtores rurais do interior de São Paulo suspeitam que os incêndios dos últimos dias tenham sido provocados de forma criminosa. Representantes do setor ouvidos pelo jornal Folha de S.Paulo dizem que a forma como as queimadas começaram aponta para uma ação coordenada.

