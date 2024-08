Incêndios em Goiás Interrompem Voos e Afetam Aeroportos

Neste domingo, 25, a intensa fumaça de incêndios que cobriu Goiás resultou na interrupção de ao menos 26 voos no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. De acordo com a CCR Aeroportos, responsável pela administração do aeroporto, a baixa visibilidade levou ao cancelamento de 13 chegadas e 13 partidas, além do desvio de quatro voos, conforme dados do Flight Radar, plataforma de monitoramento de voos em tempo real.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.