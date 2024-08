Incêndios em São Paulo: Uma Crise Sem Precedentes

Revista Oeste |Do R7

O Estado de São Paulo registrou, entre a quarta-feira 21 e a sexta-feira 23, mais de 2 mil focos de fogo. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), esse número é quase sete vezes maior que o registrado em todo o mês de agosto do ano passado, quando houve 352 incidentes. Isso ocorre em meio à seca, ao calor intenso e aos incêndios florestais que causaram transtornos aos moradores do interior paulista.

