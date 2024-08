Incêndios em SP: polícia prende mais suspeitos

Revista Oeste |Do R7

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de atear fogo em uma área de vegetação às margens da Rodovia Fábio Talarico, em Franca, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 29. Foram a oitava e nona prisões de pessoas suspeitas de participar de incêndios no interior do Estado nos últimos dias.

