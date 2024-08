Incêndios no Pantanal: Uma Tragédia Ambiental em Números Alarmantes O Pantanal enfrenta uma situação crítica com 2.241 focos de incêndio registrados até esta terça-feira, 13, segundo o programa BDQueimadas...

O Pantanal enfrenta uma situação crítica com 2.241 focos de incêndio registrados até esta terça-feira, 13, segundo o programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No acumulado do ano, o bioma já contabiliza 6.997 incêndios, relata o portal Poder360.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.