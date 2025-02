Inmet alerta para chuva intensa no Sudeste e no Norte do país e para onda de calor no RS O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão ligado ao governo federal, emitiu alertas laranja para vários Estados do país....

Revista Oeste|Do R7 23/02/2025 - 16h45 (Atualizado em 23/02/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share