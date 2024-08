Investigação do MPT: VoePass Sob Foco Após Tragédia Aérea em Vinhedo O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou, neste sábado, 10, que vai investigar a responsabilidade da companhia VoePass na...

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou, neste sábado, 10, que vai investigar a responsabilidade da companhia VoePass na queda do avião em Vinhedo (SP), que deixou 62 pessoas mortas. Entre as vítimas do acidente, quatro eram trabalhadores da empresa.

