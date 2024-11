Investimento bilionário dos EUA em Brasília Os Estados Unidos (EUA) estão em plena construção de uma nova embaixada em Brasília. Com um investimento de R$ 3,5 bilhões, esse é... Revista Oeste|Do R7 14/10/2024 - 11h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h48 ) twitter

Os Estados Unidos (EUA) estão em plena construção de uma nova embaixada em Brasília. Com um investimento de R$ 3,5 bilhões, esse é um dos maiores empreendimentos em andamento na cidade. A conclusão tem previsão para 2030. Conforme destacou o porta-voz do órgão norte-americano no Brasil, Luke Ortega, o projeto simboliza o compromisso entre os dois países. "A relação com o Brasil é sólida, mas também está sempre em evolução", afirmou. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste "O nosso objetivo com essa nova obra da embaixada é ter uma instalação diplomática que corresponda à importância dessa relação. Temos aqui no Brasil, por exemplo, a sexta maior missão diplomática dos EUA no mundo." Além da embaixada, um novo consulado está sendo construído no Rio de Janeiro. Juntos, devem gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos. Em Brasília, espera-se um impacto econômico significativo, com um investimento de cerca de US$ 185 milhões (R$ 1 bilhão). No momento, de segunda-feira a sábado, 230 trabalhadores atuam na obra — número que deve chegar a 400. A equipe tem composição, principalmente, de brasileiros, mas também conta com norte-americanos e turcos. Avanços na construção de edifício dos EUA no Brasil Nova Embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília | Foto: Divulgação/Nova Embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília EUA divulgam imagens da nova embaixada no Brasil, em Brasília | Foto: Divulgação/Nova embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília Imagem da nova Embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília | Foto: Divulgação/Nova Embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília Projeto da nova Embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília | Foto: Divulgação/Nova embaixada dos EUA no Brasil, em Brasília A construção está na fase de fundação do prédio principal, que abrigará a chancelaria. Para garantir a precisão do projeto, uma réplica das instalações está sendo feita. O edifício terá 22 mil m² e capacidade para mais de 450 funcionários. A previsão é que esse prédio fique pronto em 2028. Depois, as instalações atuais serão demolidas para dar lugar a uma área de lazer e moradia para as forças de segurança, com piscina e quadras poliesportivas. Leia também: "Política pop", artigo de Ana Paula Henkel publicado da Edição 238 da Revista Oeste O terreno de 50 mil m², próximo à Esplanada dos Ministérios, abrigará uma nova área consular. Com capacidade 40% maior, o objetivo é atender à alta demanda por vistos. "A gente emitiu, por exemplo, 1,1 milhão de vistos no ano passado e espera quebrar esse recorde neste ano", disse Ortega. "Então, já estamos planejando o futuro. A gente vai aumentar a capacidade das janelas consulares de entrevistas com essa nova obra. Vamos também melhorar as condições para os clientes, com estacionamento e mais facilidade". O post EUA investem R$ 3,5 bi na construção de nova embaixada em Brasília; veja fotos apareceu primeiro em Revista Oeste.