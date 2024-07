Justiça Mantém Nego Di na Prisão: Decisão Recente e Implicações Nego Di e sua mulher, Gabriela Sousa | Foto: Reprodução/Redes sociais A Justiça do Rio Grande do Sul negou mais um pedido de revogação... Revista Oeste|Do R7 31/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h43 ) ‌



A Justiça do Rio Grande do Sul negou mais um pedido de revogação da prisão preventiva do influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di. Acusado de estelionato, ele está detido desde 14 de julho na Penitenciária Estadual de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre.

