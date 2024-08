La Niña: O Que Esperar do Clima Brasileiro em 2024? O La Niña vai afetar o agro brasileiro | Foto: Wirestock/Freepik De acordo com o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos (... Revista Oeste|Do R7 22/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 18h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O La Niña vai afetar o agro brasileiro | Foto: Wirestock/Freepik

De acordo com o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos (CPC), há 66% de probabilidade de ocorrência do fenômeno La Niña em 2024. Caso isso ocorra, vai impactar o clima no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Fenômeno La Niña pode voltar ao Brasil ainda em 2024

• IBGE: Roraima é a única região com mais de 2 filhos por mulher

• Assaltantes sequestram embarcação com 23 pessoas no Rio Amazonas, no Pará