Latam e Voepass: Parceria Controversial Após Tragédia Aérea A Latam continua a comercializar voos em parceria com a Voepass, mesmo depois do acidente que matou 62 pessoas e expôs as condições... Revista Oeste|Do R7 13/08/2024 - 19h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 19h06 ) ‌



Avaria em avião da Voepass | Foto: Reprodução/UOL

A Latam continua a comercializar voos em parceria com a Voepass, mesmo depois do acidente que matou 62 pessoas e expôs as condições precárias das aeronaves. O acordo comercial entre as companhias aéreas existe desde 2014.

