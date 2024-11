Maior serial killer da história de Alagoas tirava fotos em frente aos túmulos das vítimas Maior serial killer da história de Alagoas tirava fotos em frente aos túmulos das vítimas Revista Oeste|Do R7 19/11/2024 - 14h10 (Atualizado em 19/11/2024 - 14h10 ) twitter

Polícia Civil de Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas investiga o suposto serial killer Albino Santos de Lima, de 42 anos, apontado como o maior assassino em série do Estado. Ele é acusado de cometer dez homicídios em 12 meses, com alvo principal em mulheres e jovens. Depois dos crimes, ele ia até os túmulos de suas vítimas e tirava fotos dele mesmo, as chamadas selfies.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre esse caso chocante.

