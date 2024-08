Milagre em meio à tragédia: Passageiros escapam de queda de avião em Vinhedo Dez passageiros que perderam o horário de embarque do voo da VoePass perderam suas conexões e acabaram não embarcando no avião que...

Dez passageiros que perderam o horário de embarque do voo da VoePass perderam suas conexões e acabaram não embarcando no avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 9. A aerovana saiu de Cascavel, no Paraná, com destino final em Guarulhos.

