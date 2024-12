Morre influenciadora digital Lili Spada, aos 42 anos Lili Spada, influenciadora digital e empresária do setor estético, faleceu, aos 42 anos. Conhecida por seu trabalho no Lili Spada... Revista Oeste|Do R7 05/12/2024 - 14h50 (Atualizado em 05/12/2024 - 14h50 ) twitter

Antes de sua morte, influenciadora decidiu se afastar do trabalho e das redes sociais | Foto: Reprodução/Redes sociais

Lili Spada, influenciadora digital e empresária do setor estético, faleceu, aos 42 anos. Conhecida por seu trabalho no Lili Spada Hidrolipo, ela enfrentava problemas de saúde, recentemente diagnosticada com câncer de pulmão, conforme revelou sua amiga e cliente, a influenciadora Mari Menezes.

