Motorista ferido em execução de delator do PCC morre em hospital Revista Oeste|Do R7 10/11/2024 - 10h29

Antonio Gritzbach

Celso Araujo Sampaio de Novais, motorista de aplicativo de 41 anos, morreu no sábado 9, no Hospital Geral de Guarulhos. Ele foi gravemente ferido em um ataque no Aeroporto Internacional de São Paulo, que resultou também na morte do empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, que tinha envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

