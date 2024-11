Mulher e sogros de Marcola são condenados por lavar dinheiro do PCC em salão de beleza Mulher e sogros de Marcola são condenados por lavar dinheiro do PCC em salão de beleza Revista Oeste|Do R7 15/11/2024 - 08h49 (Atualizado em 15/11/2024 - 08h49 ) twitter

Penitenciária federal de segurança máxima de Brasília.

A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), e a mulher dele, Cynthia Giglioli Herbas Camacho, por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os pais de Cynthia também foram condenados.

