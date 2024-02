Mulher sofre estupro coletivo no Carnaval de Salvador: segundo caso em menos de uma semana Trata-se do segundo caso em menos de uma semana na capital Choque e indignação... Trata-se do segundo caso em menos de uma semana na capital Choque e indignação marcam o Carnaval de Salvador após mais um caso de estupro coletivo. Uma mulher foi vítima de abuso sexual durante a festa, o segundo caso em menos de uma semana na capital baiana. A violência ocorreu em meio à multidão e chocou os foliões, que esperavam apenas diversão e alegria. Para saber mais sobre esse triste acontecimento e as medidas de segurança adotadas no Carnaval de Salvador, consulte a matéria completa no site Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Mulher sofre estupro coletivo no Carnaval de Salvador • Quem era Luiza Trajano Donato, a fundadora do Magazine Luiza • Seleção Brasileira perde para a Argentina e está fora das Olimpíadas de 2024 Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.