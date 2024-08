Negociações em Andamento: Indenizações para Vítimas do Voo 2283 Aeronave modelo ATR-42, usada pela companhia Voepass | Foto: Divulgação/Voepass A Defensoria Pública e o Ministério Público dos Estados... Revista Oeste|Do R7 15/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 15h46 ) ‌



Modelo de aeronave ATR-42 operada pela Voepass no Brasil e que serve a rota Natal-Fernando de Noronha

A Defensoria Pública e o Ministério Público dos Estados de São Paulo e do Paraná iniciaram, na terça-feira 13, negociações com a Voepass Linhas Aéreas e uma seguradora. O interesse principal é a indenização das famílias das 62 vítimas do voo 2283.

