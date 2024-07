O Corte de Cabelo que Virou Sensação nas Redes Sociais Traços do rosto da 'Fadinha do Skate' ficaram mal desenhados. O meme que homenageia Rayssa Leal tem conquistado as redes sociais,... Revista Oeste|Do R7 30/07/2024 - 21h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 21h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Traços do rosto da 'Fadinha do Skate' ficaram mal desenhados. O meme que homenageia Rayssa Leal tem conquistado as redes sociais, gerando uma onda de compartilhamentos e reações divertidas entre os internautas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Meme: corte de cabelo em homenagem a Rayssa Leal viraliza nas redes sociais

• MPF cobra indenização de R$ 100 mil de pastor por discriminação religiosa

• FAB intercepta avião com 95 kg de pasta base de cocaína