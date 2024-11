‘Olheiro’ no Aeroporto de Guarulhos acionou alarme para anunciar chegada de delator do PCC ‘Olheiro’ no Aeroporto de Guarulhos acionou alarme para anunciar chegada de delator do PCC Revista Oeste|Do R7 19/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 19/11/2024 - 22h28 ) twitter

Imagem de Antônio Gritzbach na Record

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) identificou que um olheiro alertou os assassinos do empresário Antônio Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), sobre o momento de sua chegada ao saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

