Operação realiza busca e apreensão em endereços de PMs que faziam escolta de delator do PCC
Revista Oeste|Do R7
22/11/2024 - 13h10 (Atualizado em 22/11/2024 - 13h10 )

Operação busca e apreensão

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo realizou nesta sexta-feira, 22, operações de busca e apreensão em endereços ligados aos policiais militares que faziam escolta de forma ilegal para Antônio Vinicius Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC). O empresário foi morto com dez tiros em 8 de novembro, no Aeroporto de Guarulhos.

