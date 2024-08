Pará Enfrenta Crise Ambiental com Queimadas Recordes Com o recorde de queimadas, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na última terça-feira, 27, a assinatura de decreto de... Revista Oeste|Do R7 28/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com o recorde de queimadas, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na última terça-feira, 27, a assinatura de decreto de emergência ambiental no Estado, em que se proíbe o uso de fogo para o manejo de pastagem e limpeza de áreas rurais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

‌



Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Com recorde de queimadas, Pará declara emergência ambiental

• Quem são os presos por incêndios intencionais no interior de SP

• Morre Izquierdo, jogador que desmaiou em campo contra o São Paulo