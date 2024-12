Revista Oeste |Do R7

PM pede à Justiça Militar prisão de policial que arremessou homem de ponte A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo pediu à Justiça Militar nesta quarta-feira, 4, a prisão preventiva do agente...

A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo pediu à Justiça Militar nesta quarta-feira, 4, a prisão preventiva do agente que arremessou um homem do alto de uma ponte. O caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira, 2, na região de Cidade Ademar, zona sul da capital paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: